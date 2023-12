Musikalische Vielseitigkeit beim Jahresabschlusskonzert der Knabenkapelle

Beim Jahresschlusskonzert der Knabenkapelle wird auch bereits das 100-Jahr-Jubiläum 2024 in den Blick genommen. Im Vororchester spielen künftig auch Mädchen.

Die Knabenkapelle Nördlingen hat am Samstagabend ihr beliebtes Jahresschlusskonzert in der Hermann-Keßler-Halle zum Besten gegeben. Oberbürgermeister David Wittner kündigte in seiner Begrüßungsansprache das kommende 100. Gründungsjahr der Knabenkapelle Nördlingen an. Darauf würden sich die Stadt und die Kapelle, die 1924 durch eine große Spende des in die USA ausgewanderten Oskar Mayer mit Instrumenten und Uniformen ausgestattet wurde, erwartungsvoll freuen.

Ihre musikalische Vielseitigkeit deutete die Knabenkapelle dann mit der "Fanfare Libussa" aus der gleichnamigen Oper an, die in Tschechien als Auftrittsmusik des Staatspräsidenten bekannt ist. Das passte auch gleich recht gut zum Bericht des Oberbürgermeisters über die Konzertreise in die Nördlinger Patenstadt Olmütz (tschechisch Olomouz), wo das musikalische Gastspiel des auslaufenden Jahres mit großer Begeisterung aufgenommen worden sei. Das geschah schon öfters, wenn der gesamte Musikzug mit den vorausziehenden Trommlerbuben in den vergangenen Jahren in vielen Städten Deutschlands und bei ausländischen Konzertreisen die Stadt Nördlingen bekannt gemacht hat. Immer wieder gezeigt wird die vorzügliche Marschmusik, die die Kapelle in einer von Hans Hartwig getroffenen Auswahl auch beim Schlusskonzert vorspielte und auch vom heimischen Publikum dafür großen Beifall bekam.

Acht Musiker verließen die Knabenkapelle. Foto: Ernst Mayer

100-Jahr-Jubiläum der Nördlinger Knabenkapelle steht bevor

Nach der Begrüßungs- und Dankesrede des Oberbürgermeisters Wittner, der die musikalischen und für die Stadt wichtigen Leistungen der jungen Musiker und ihres Dirigenten Oliver Körner – samt Lehrkräften und der für Ausstattung und Organisation von der Stadt zugeordneten Personen – hervorhob, wies dieser auf das im kommenden Jahr anstehende 100-Jahr-Jubiläum hin, für das Oliver Körner bereits ein spezielles Musikstück des Komponisten Alexander Reuber eingeübt hat und eine CD-Aufnahme veranlasst hat, die als musikalischer Gruß des Jubiläums ab sofort erhältlich ist. Sie enthält musikalische Skizzen wichtiger Nördlinger Ereignisse und dokumentiert die Leistungsfähigkeit der Kapelle. Der Titel "Legati" (Botschafter) soll ihre Aufgabe für Nördlingen ausdrücken.

Ob auch das monumentale "Gran Finale Secundo" der Oper "Aida" in der Bläserfassung in der großen Sporthalle eine ähnliche Wirkung entfalten kann wie in einem Opernhaus, darf bezweifelt werden, wenn sich auch die jugendlichen Musiker noch so engagiert den tonlichen und rhythmischen Anforderungen Giuseppe Verdis stellten.

Im Vororchester spielen künftig auch Mädchen. Foto: Ernst Mayer

Künftig dürfen im Vororchester auch Musikantinnen spielen

Das werden in Zukunft auch die Musikantinnen nicht auf Dauer ändern, die nun gemeinsam mit den Nachwuchs-Knaben als zukünftiges Vororchester von Knaben- und Stadtkapelle auftreten durften. Drei Stücke aus Klassik, Unterhaltungsmusik und Pop bewiesen, dass sie mit ihrem Anleiter Oliver Körner auf dem richtigen Weg in die künftige Orchesterarbeit sind.

Wie es die Kapellentradition – vermutlich seit 100 Jahren –, vorsieht, wurden nun acht ausscheidende "Knaben" vom Kapellmeister und Oberbürgermeister verabschiedet. Sie waren sicher die vergangenen Jahre die unverzichtbaren Stützen der Truppe. Sie spielten bei den weiteren Konzerttiteln nochmal begeistert, vielleicht aber auch ein wenig wehmütig mit, bei den poppigen, mit Keyboard, E- und Bass-Gitarre ergänzten "White Christmas" und "Feliz Navidad". Dann hatte auch Jonas Mohr, der die Stücke ansagte und erklärte, seine Moderatorenaufgabe erfolgreich erfüllt und seinen verdienten Applaus empfangen. Einen besonders langen Beifall spendeten die zahlreichen Zuhörer am Schluss für all die hervorragenden Leistungen des Abschlussabends.