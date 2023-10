Mussgnug: "Ich entwickle meine Bildwelt durch Zufälle, Emotionen und Träume"

Die Vernissage von "Farbe.Licht.Spiel" von Wolfgang Mussgnug füllt am Freitag die Alte Schranne. OB David Wittner würdigt dessen Engagement in Nördlingen.

Selten war eine Vernissage in der Alten Schranne in Nördlingen so gut besucht wie Wolfgang Mussgnugs Ausstellungseröffnung unter dem Titel „Farbe. Licht.Spiel“. Höchstwahrscheinlich lag es daran, dass sie parallel zum Beginn der 12. AtelierTage Nördlingen stattfand und ohnehin zahlreiche Kunstinteressierte den letzten warmen Sommerabend des Jahres zum (kunst-)genüsslichen Flanieren in der Stadt nutzten. Seit mittlerweile 40 Jahren arbeitet Wolfgang Mussgnug als freischaffender Künstler in Nördlingen und hat sich mit seinen Glasobjekten, mit Malerei, Zeichnung, Installationen und Kunst am Bau einen Namen gemacht.

In schöner Regelmäßigkeit, alle fünf Jahre, zeigt Wolfgang Mussgnug der interessierten Öffentlichkeit einen aktuellen Querschnitt seiner Werke. Dieses Mal war es eine überaus sehenswerte Mischung aus Glaskunst, Zeichnung und Malerei, auf Klein-, Mittel- und Großformaten. Sein diesjähriges Hauptthema „Leichtigkeit“ griff auch Oberbürgermeister David Wittner auf, der es sich nicht nehmen ließ, ein Grußwort zu sprechen, und dies dann auch mit der offiziellen Eröffnung der Ateliertage verband. Die Ateliertage seien immerhin eine Veranstaltung, an dessen Entstehung Mussgnug maßgeblich beteiligt gewesen ist. Genauso wie an weiteren kunst-wegweisenden Veranstaltungen wie zum Beispiel der Mauerschau, dem Kunstpfad, der „Kunst Waldbaden“, zuletzt 2022. Dafür, und für sein Engagement für die Kunst, für Kunstförderung und für seine Arbeit als Stadtrat, bedankte sich der Oberbürgermeister ausdrücklich.

Die Ausstellungseröffnung von "Farbe.Licht.Spiel" zog viele Menschen in die Alte Schranne. Dr. Franziska Emmerling, die Leiterin des Nördlinger Kulturbüros, ist am Rednerpult. Foto: Szilvia Iszo

Dr. Franziska Emmerling, die Leiterin des Nördlinger Kulturbüros, führte anschließend in die Werke und die Intention des Künstlers ein, bevor Wolfgang Mussgnug selbst das Wort ergriff und launig den Begriff Kunst in seine Bestandteile zerlegte, aber vorher darlegte, warum er seit 40 Jahren professionell Kunst macht: „Reden bei Ausstellungseröffnungen beginnen in der Regel mit einem Zitat von Goethe oder Schiller. Ich nehme heute mal Schiller und zitiere aus dem zweiten Brief über die ästhetische Erziehung der Menschen von 1793: 'Denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, und von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft der Materie will sie ihre Vorschrift empfangen.' Das ist 230 Jahre alt, und ich bin erst 65 - also ist es meine Aufgabe, die Schönheit des Nebensächlichen und Überflüssigen zu formulieren."

Er zitierte auch Salman Rushdie, der den Akt des Schreibens als autonome Antwort auf Ideologien und Machtsysteme bezeichnete: „Auch ich entwickle meine Bildwelt nicht nach Plänen, sondern durch Zufälle, Emotionen und Träume. In diesem Sinne verbindet sich die Figur des autonomen Künstlers mit der umfassenden Freiheit einer Gesellschaft. Man verleiht den Dingen ihr wahres Gewicht, indem man leicht von ihnen erzählt.“

Die Ausstellung ist noch bis zum 29. Oktober zu sehen

Dann begann ein Stakkato von Formulierungen und Begriffen, welche die Kunst entweder prägen oder ausmachen oder einfach nur zu beschreiben, vielleicht auch zu umschreiben versuchen. Eine sehr amüsante Rede, die genau zur Ausstellung, zur Präsentation und zum Thema „Leichtigkeit“ passte.

Zu sehen ist die Ausstellung in der Alten Schranne noch am 20. und 27. Oktober, von 15 bis 19 Uhr, am 21., 22., 28. und 29. Oktober von 11 bis 17 Uhr. Eine kostenlose Führung gibt es, vielleicht wieder gewürzt mit Kunstaphorismen, am Sonntag, 22. Oktober, um 11 Uhr.