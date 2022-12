Mutmaßliche Serientäterin will in Nördlingen Lebensmittel stehlen

In Nördlingen wird eine Frau dabei erwischt, wie sie in einem Supermarkt Lebensmittel stiehlt. Später wird bekannt, dass es wohl nicht ihr erster Diebstahl ist.

Eine 69-Jährige ist am Donnerstag in einem Verbrauchermarkt in der Maria-Penn-Straße in Nördlingen beim Stehlen von Lebensmitteln erwischt worden. Bei der Anzeigenaufnahme wurde nach Angaben der Polizei bekannt, dass die Frau schon seit Längerem immer wieder diverse Lebensmittel entwendete, bislang aber nicht gefasst werden konnte. Gegen die Frau wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

