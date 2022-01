Mann ist nach Attacke Pflegefall: Rieser sollen mehrere Jahre in Haft

Plus Einer der beiden Angeklagten hatte einen Senior so schwer verletzt, dass der jetzt auf Pflege angewiesen ist. Warum der Täter schnell auf freiem Fuß sein könnte.

Für mehrere Jahre müssen zwei Rieser ins Gefängnis. Sie hatten in Nördlingen drei Männer teils erheblich verletzt. Für den 36-jährigen Hauptangeklagten gibt es aber die Möglichkeit, schon bald vom Gefängnis in eine Entziehungsanstalt zu wechseln.