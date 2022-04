Nach dem Unesco-Titel für den Geopark: Das Besucherzentrum muss ins Ries

Plus Die Auszeichnung Global Geopark Ries ist verdient. Jetzt muss ein Standort für ein Besucherzentrum gefunden werden, meint RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann.

Sogar auf der Homepage der Unesco ist es nachzulesen: Der Geopark Ries ist jetzt ein Unesco Global Geopark. Genauer gesagt steht da: "Some 15 million years ago, a meteorite collided with Earth in this very place", was so viel heißt wie: Vor rund 15 Millionen Jahren schlug ein Asteroid genau an dieser Stelle auf der Erde ein. Wodurch diese einzigartige Landschaft entstanden ist, die zu Recht mit dieser Auszeichnung noch mehr Aufmerksamkeit erfahren wird.

