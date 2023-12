Nördlingen

Nach einem Unfall mit 1,9 Promille geht ein Mann sein Alkoholproblem an

Plus Auf einer Auffahrt der B25 fährt ein Mann betrunken in ein Auto – in dem ein Kleinkind sitzt. Doch eines rechnet die Richterin dem Angeklagten hoch an.

Ein Jahr und vier Monate alt war das Kind, das mit seiner Mutter im Auto saß. Im Februar dieses Jahres waren die beiden unterwegs auf der B25 in Nördlingen. Dann krachte ihr ein Rieser in den Wagen, weil der Fahrer betrunken war. Mit 1,9 Promille fuhr dieser und wollte eigentlich in Richtung Reimlingen abbiegen als er das Auto übersah. Die Frau erlitt ein Schleudertrauma, das Kind blieb unverletzt. Für Mutter und Kind ging der Unfall noch glimpflich aus, doch er hätte auch dramatische Folgen haben können. Der Betrunkene nahm sich den Vorfall zu Herzen. Für ihn war er ausschlaggebend, sein Verhalten zu verändern – verurteilt wird er dennoch.

Staatsanwalt Markus Eberhard klagt den Unfall als fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässige Körperverletzung an. Gegen den Strafbefehl hatten der Angeklagte und sein Anwalt Einspruch eingelegt, beschränken ihn aber auf die Höhe der Strafe, räumen die Tat ein.

