Nördlingen

vor 49 Min.

Nach Faustschlägen ins Gesicht: Mann mittelschwer verletzt

In einer Bar fängt ein alkoholisierter Mann zu pöbeln an. Ein anderer Gast will ihn beruhigen, wird aber mehrmals von ihm geschlagen, sodass er ins Krankenhaus muss.

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es in den frühen Samstagmorgenstunden in einer Bar in Nördlingen gekommen. Ein stark alkoholisierter Gast fing nach Polizeiangaben zunächst zu pöbeln an. Als ein weiterer Gast ihn beruhigten wollte, schlug der "Pöbler" ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Er wurde mittelschwer verletzt und ins Nördlinger Krankenhaus gebracht. Der alkoholisierte Mann verhielt sich den alarmierten Polizeibeamten gegenüber derart aggressiv, dass er gefesselt und in Gewahrsam genommen werden musste, heißt es im Polizeibericht weiter. Darüber hinaus beleidigte er mehrmals die eingesetzten Polizisten. Nach einer durchgeführten Blutprobenentnahme, und als sich der betrunkene Mann beruhigt hatte, wurde er entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (AZ)

