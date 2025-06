Nach Kind umgedreht und vom Bremspedal gerutscht

Eine 36-Jährige hielt am Mittwoch verkehrsbedingt an der roten Ampel in der Nürnberger Straße hinter den bereits wartenden Verkehrsteilnehmern an. Als sie sich nach ihrem Kind umdrehte, rutschte die Frau vom Bremspedal und der Wagen machte einen Ruck nach vorn. Dadurch fuhr sie auf den Wagen der vor ihr wartenden Fahrerin auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa. 5.000 Euro. (AZ)

Bremspedal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nürnberger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis