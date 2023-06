Nach knapper Abstimmung: In Nördlingen werden Parkgebühren eingeführt

Plus Mit drei Stimmen Unterschied beschließt der Stadtrat, dass das Parken in Nördlingen etwas kosten soll. Wann es laut Oberbürgermeister Wittner losgehen könnte.

Oberbürgermeister David Wittner musste die Sitzung des Stadtrats für ein paar Minuten unterbrechen und sich mit den Fraktionsvorsitzenden besprechen. Denn das Gremium wollte über die Punkte des Verkehrskonzepts einzeln abstimmen und das führte am Donnerstagabend dann zu folgender Ausgangslage, wie es der OB formulierte: "Unter Punkt vier haben Sie Parkgebühren beschlossen und unter Punkt sechs abgelehnt." Nach ein paar Minuten einigten sich die Stadträte schließlich doch. Andere Details im Verkehrskonzept müssen aber noch geklärt werden, unter anderem die Marktplatzsperrung.

Im Grundsatz aber hat der Stadtrat alle im Konzept vorgestellten Maßnahmen beschlossen, im Gespräch mit unserer Redaktion sagt OB Wittner: "Ich glaube, es ist ein Meilenstein. Es ist gelungen, einen sehr wichtigen Schritt in Richtung Mobilität der Zukunft in der Altstadt zu gehen." Aber man müsse sich kontinuierlich Gedanken machen und das Ganze positiv weiterentwickeln.