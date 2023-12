Nach Messerstich in Nördlingen: Polizei ermittelt mutmaßlichen Täter

In Nördlingen wird ein 17-Jähriger im Bereich der Wemdinger Unterführung durch einen Messerstich verletzt. Die Polizei ist sich sicher, den Täter gefunden zu haben.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter nach einem Messerangriff in Nördlingen ermittelt. Das bestätigt der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Nördlingen, Werner Mäder. Es handle sich um einen amtsbekannten deutschen Staatsbürger. Wie berichtet, war ein 17-Jähriger in der Nacht zum Sonntag durch einen Messerstich in den Oberschenkel verletzt worden.

Laut Polizeibericht kam es gegen 0.50 Uhr im Bereich der Unterführung in der Wemdinger Straße zu einem handfesten Streit. Ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger waren auf dem Heimweg, als ein Auto vorbeifuhr und ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger ausstiegen. Die beiden Fußgänger wurden geschlagen und der 17-Jährige wurde mit dem Messer verletzt.

Warum die jungen Männer aneinandergerieten, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, so Mäder. Er betont, eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe nicht. (tiba)

