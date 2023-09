Nördlingen

Nach Mordversuch im Auto laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Im Fall um einen versuchten Mord in der Industriestraße in Nördlingen laufen die Ermittlungen.

In einer Aprilnacht 2023 attackieren zwei Männer einen 43-Jährigen, der in Nördlingen in seinem Auto schläft. Die Kripo spricht von versuchtem Mord.

In der Nördlinger Industriestraße sollen im April zwei Männer versucht haben, einen damals 43-jährigen Bekannten umzubringen. Wie die Staatsanwaltschaft Augsburg auf Nachfrage mitteilt, sind die Ermittlungen zu dem Fall noch nicht abgeschlossen. Die mutmaßlichen Täter sind weiterhin in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann massiv im Kopfbereich verletzt. Ob eine gefundene Schaufel damit im Zusammenhang steht, ist Informationen unserer Zeitung zufolge Gegenstand der laufenden Ermittlungen, zu denen noch keine Details bekannt gegeben werden. Verdacht des Mordes und gefährliche Körperverletzung Die Kriminalpolizei Dillingen übernahm nach dem Vorfall umgehend die Ermittlungen. Die Tatverdächtigen wurden kurz nach dem Vorfall festgenommen und in Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung gegen den 31-Jährigen und den 39-Jährigen und setzte diese in Vollzug. (vmö) Lesen Sie dazu auch Nördlingen Versuchter Mord in Nördlingen: Zwei Verdächtige in U-Haft

