Nach Unfall auf Lidl-Parkplatz sucht die Polizei nach Zeugen

Die Unfallbeteiligten unterhalten sich. Doch der 34-Jährige fährt weg, als die Geschädigte ihr Auto wieder abstellen will. Nun wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Auf dem Lidl-Parkplatz an der Augsburger Straße in Nördlingen hat sich am Montagabend gegen 16.30 Uhr ein Unfall ereignet. Ein 34-Jähriger übersah nach Angaben der Polizei beim Rückwärtsausparken ein vorbeifahrendes Auto und es kam zu einem Streifschaden. Die Unfallbeteiligten unterhielten sich kurz. Allerdings fuhr der Unfallverursacher von der Unfallstelle, als die Geschädigte ihren Pkw einparkte, so dass diese nicht ihre Personalien austauschen konnten. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500, schätzt die Polizei. (AZ)