Nach Unfall stehen die Beteiligten unter Schock

An der Kreuzung von Reutheweg und Hofer Straße kollidieren am Dienstag zwei Autos. Der Schaden ist immens. Zwei Personen werden verletzt.

Einen Schock hat am Dienstag eine 18-Jährige nach einem Unfall in Nördlingen davongetragen, als sie in einen Unfall verwickelt wurde. Wie die Polizei berichtet fuhr ein 39-Jähriger den Reutheweg und wollte geradeaus die Hofer Straße überqueren. Er hielt zunächst vorschriftsmäßig an, als er dann losfuhr, übersah er allerdings eine vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin, die die Hofer Straße in Richtung Nürnberger Straße befuhr.

Unfall in Nördlingen am Dienstag

Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, so dass beide Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. Die 18-jährige Pkw-Fahrerin erlitt an der Unfallstelle einen Schock und ein Schleudertrauma und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalsachschaden in Gesamthöhe von ca. 33.000 Euro (AZ).