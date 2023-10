Nach Unfallflucht in der Squindostraße sucht die Polizei nach Zeugen

Ein Anlieger beobachtet eine Autofahrerin, die beim Ausparken ein anderes Auto touchiert. Warum die Polizei trotzdem nach weiteren Zeugen sucht.

Die Polizei ermittelt im Fall einer Unfallflucht in der Squindostraße in Nördlingen. Ihren Angaben zufolge beobachtete ein Anlieger, wie gegen 19 Uhr eine Pkw-Fahrerin beim Ausparken gegen ein anderes Auto stieß, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Die Unfallfahrerin kam allerdings ihren Pflichten nicht nach, sondern flüchtete. Da der Zeuge das Kennzeichen der Unfallverursacherin nicht vollständig angeben konnte, bittet die Polizei Nördlingen um weitere Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)