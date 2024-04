Nach Unfalltod des Geschäftsführers: So geht es bei Eisen-Fischer weiter

Plus Volker Baumgärtner ist am Freitag tödlich verunglückt. Gesellschafter Stefan Wilhelm Fischer berichtet, wer das Unternehmen im Jubiläumsjahr führen soll.

Herr Fischer, Volker Baumgärtner, einer der beiden Geschäftsführer des Unternehmens Eisen-Fischer GmbH, ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Hainsfarth ums Leben gekommen. Wie haben Sie davon erfahren?



Stefan Wilhelm Fischer: Unser Prokurist und Gesellschafter Armin Wörle hat mich am Samstagvormittag angerufen. Das mussten wir dann erst einmal sacken lassen, es war für uns alle ein Schock.

Herr Baumgärtner war schon länger bei Eisen-Fischer, richtig?



Fischer: Ja, er war knapp sechs Jahre bei uns. Meine erste Begegnung mit ihm war beim Vorstellungsgespräch, da habe ich ihn als sehr ruhigen, ehrlichen und kompetenten Gesprächspartner kennengelernt. Für unser Unternehmen war Herr Baumgärtner wirklich ein Segen. Er kannte sich in der Branche Haustechnik aus, er war gut vernetzt, er wusste, wie man mit unseren Kunden umgehen musste.