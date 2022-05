Nachricht auf Erdhügel an der B25: Kritik am Flächenverbrauch der Brezel?

Plus Wohl zur Mainacht hinterlässt eine Person eine großflächige Nachricht auf der B25-Baustelle. Die Polizei lässt das kalt, das Staatliche Bauamt kann darüber lachen.

Es ist eine Nachricht wie eine SMS: Zwei Worte, ein Smiley, kurz und knapp gehalten, wie aus einer Zeit, als man noch Zeichen bei Textnachrichten sparen musste, um nicht zu viel zu zahlen. Ein Zeichen, das wollte wohl auch eine unbekannte Person setzen und schrieb auf einen der großen Erdhügel an der B25-Baustelle: "Schämt euch", dazu ein traurig dreinblickendes Gesicht. Doch während bei einer SMS der Empfänger stets klar ist, hat der Sender der B25-Nachricht das in diesem Fall offen gelassen.