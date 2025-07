Natascha Burger schließt Ausbildung zur Kinderchorleiterin ab

Da freuten sich die Spatzen mit, die in nach ihrem Auftritt in der der Nördlinger St. Georgskirche noch für ein Foto greifbar waren: Ihre Chorleiterin Natascha Burger bekam nämlich kurz zuvor im Gottesdienst von Dekanatskantor Udo Knauer feierlich das Zeugnis über die „Große Prüfung für das kirchenmusikalische Nebenamt in Kinderchorleitung“ der Evang.-Luth. Kirche in Bayern überreicht. Frau Burger, die den Spatzenchor St. Georg seit 2022 leitet, hatte zwar schon 2004 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart eine Ausbildung zur Kinderchorleiterin absolviert, das damalige Zeugnis war aber nicht vollständig kompatibel mit den Anforderungen der großen Prüfung in der bayerischen Landeskirche. So bildete sie sich auf einem Kurs des bayerischen Kirchenmusikerverbandes und im Unterricht bei Dekanatskantor Knauer in Tonsatz, Gehörbildung und in den für die evangelische Kirche spezifischen liturgischen Fächern fort und legte nun erfolgreich die letzten Prüfungen ab.

