Navid Kermani liest in Sankt Georg

Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Autor Navid Kermani kommt am 8. April nach Nördlingen. Die Karten gibt es jetzt im Vorverkauf.

Der Autor Navid Kermani, Friedenspreis-Träger des Deutschen Buchhandels, kommt am Freitag, 8. April, zu einer Lesung mit Gespräch nach Nördlingen. Um 20 Uhr wird er in der St. Georgskirche sein neues Buch "Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen" vorstellen und mit Ralf Lehmann über sein Werk sprechen. Veranstaltet wird die Lesung von Bücher Lehmann, dem Evangelischen Bildungswerk Donau-Ries und der Stadtbibliothek Nördlingen. Karten gibt es für zehn Euro (ermäßigt acht Euro) im Vorverkauf bei den Veranstaltern oder an der Abendkasse.

„Als er im Krankenhaus lag, sollte ich Opa versprechen, dich den Islam zu lehren, wenn er nicht mehr da ist, unseren Islam, den Islam, mit dem ich aufgewachsen bin.“ So beginnt ein Vater Abend für Abend seiner Tochter zu erzählen – nicht nur von seiner eigenen Religion, sondern von dem, was alle Gläubigen eint, von Gott und dem Tod, von der Liebe und der Unendlichkeit um uns herum. Dieses sehr persönliche Buch ist laut einer Pressemitteilung nicht nur Verzauberung und literarisches Meisterstück, sondern ein wahrer Erkenntnisgewinn, gerade weil Navid Kermani auch ins Dunkle zu schreiben wagt und damit seiner, unserer Ratlosigkeit einen Ausdruck gibt. Das Gespräch, der Dialog mit seiner jugendlichen Tochter, in dem Kermani versucht ihr den Islam nahezubringen, ohne die kritischen Fragen außer Acht zu lassen, will auch Leser aus allen anderen Glaubensrichtungen zur Besinnung auf den Kern ihrer Tradition bewegen.

Navid Kermani, geboren 1967 in Siegen, lebt als freier Schriftsteller in Köln. Er ist habilitierter Orientalist und Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie des 1. FC Köln. Von 2000 bis 2003 war er Long Term Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, von 2009 bis 2012 Senior Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Das Jahr 2008 verbrachte er als Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Er hielt die Poetikvorlesungen in Frankfurt, Göttingen und Mainz; Gastprofessor war er an der Universität Frankfurt, an der Kunsthochschule für Medien in Köln sowie am Dartmouth College in den Vereinigten Staaten.

Zusammen mit Guy Helminger ist er seit 2006 Gastgeber des Literarischen Salons im Kölner Stadtgarten. Am Thalia-Theater in Hamburg leitet er seit 2012 gemeinsam mit Carl Hegemann das „Herzzentrum“. Für seine Romane, Essays, Reportagen und Monographien erhielt Navid Kermani unter anderem den Kleist-Preis, den Hölderlin-Preis, den Joseph Breitbach-Preis sowie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Seine Sachbücher erscheinen bei C. H. Beck, sein literarisches Werk im Carl Hanser Verlag. (AZ)