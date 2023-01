Neues Geschäft in der Nördlinger Altstadt bietet italienische Feinkost

Die Landmetzgerei Münzinger öffnet in der Alten Schranne nicht mehr. Das Gebäude gehört der Stadt. Die neue Mieterin wird italienische Spezialitäten anbieten.

Via del Gusto kommt nach Nördlingen: Nachdem die Landmetzgerei Münzinger in der Alten Schranne nicht mehr öffnet, wird es dort künftig italienische Spezialitäten geben. Das teilt die Stadt Nördlingen jetzt mit. Bereits im Spätsommer soll eröffnet werden, es soll auch ein Mittagsbistro geben.

Melanie Biller wird den Laden in der Alten Schranne öffnen. Sie beschreibt, was dort angeboten wird: "Italienische Wurst- und Käsespezialitäten, Antipasti, Pasta, Risotto, Olivenöl, Balsamico-Essig, Süßgebäck, Pesto oder Weine, Liköre, Spirituosen und weitere saisonale und hochwertige Spezialitäten direkt aus Italien. Via del Gusto bietet traditionell hergestellte Lebensmittel direkt aus Italien."

Bistro in Nördlingen bietet zwei warme Gerichte an den Öffnungstagen

Neben den umfangreichen Frischetheken und abgepackten Waren sollen an den Öffnungstagen zudem zwei warme Tellergerichte, sowie weitere italienische Spezialitäten in einem neuen Wohlfühlambiente angeboten werden. Geplant sind zudem Weinverkostungen, geschlossene Gesellschaften auf Anfragen sowie weitere Höhepunkte.

Oberbürgermeister David Wittner sagte laut der Pressemitteilung bei der Unterzeichnung des Mietvertrags: "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, direkt einen Nachmieter für die schöne Markthalle in unserer Alten Schranne zu finden." (AZ)