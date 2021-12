Neuanschaffungen und Bauprojekte: In der Nördlinger Altstadt tut sich etwas

Plus Die Stadt Nördlingen bekommt Geld vom Freistaat aus einem Sonderfonds. Deshalb wird es jetzt bald doch einen Mehrgenerationen-Spielplatz geben - allerdings nicht am Hafenmarkt.

Es wird sich etwas tun in der Nördlinger Altstadt: Im kommenden Jahr wird es rund um das historische Rathaus ein paar Veränderungen geben. Das wurde kürzlich in der Finanzausschuss-Sitzung bekannt gegeben. Und gleich mehrere Neuanschaffungen werden wohl vor allem die freuen, die mit ihrem Rad nach "Nearle" fahren.