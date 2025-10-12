Neuapostolische Kirchengemeinde spendet Lebensmittel

Im Vorlauf zum Erntedank-Gottesdienst sammelten die Mitglieder der neuapostolischen Kirchengemeinde Nördlingen Lebensmittel für die Tafel Nördlingen. Auslöser für diesen Spendenaufruf war das Erntedankfest. Der Dank an den Schöpfer und Geber unserer Nahrungsmittel steht hier im Vordergrund und daraus auch der Impuls aus der Heiligen Schrift, auch an den Nächsten zu denken, denen es nicht so gut geht und die dankbar für eine Mahlzeit ist. Die Übergabe der Lebensmittel erfolgte im Anschluss an den Erntedank-Gottesdienst. Gemeindeleiter Uwe Göttler überreichte die umfangreichen und die mit der Tafel abgestimmten Lebensmittel an die beiden Vertreterinnen der Tafel Nördlingen, Susanne Vogl und Silvia Balan. Die beiden Tafel-Vertreterinnen konnten einen kurzen Einblick in die wertvolle Arbeit der Tafel geben und Ihren Dank im Auftrag der Empfänger direkt an die Gemeinde-Mitglieder übermitteln.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!