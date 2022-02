Neubauten im Zeitblomweg abgeschmettert: "Würden dieses Viertel zerstören"

Plus Im Nördlinger Zeitblomweg sollen Mehrfamilienhäuser gebaut werden, doch Stadtverwaltung und Stadträte zerpflücken die Pläne des Investors. Was ein Anwohner sagt.

Zerstören, Rücksichtslosigkeit, untragbar, erdrückende Wirkung - Politikern wird häufig vorgeworfen, keine klare Sprache zu sprechen, sich um eindeutige Aussagen zu winden. Doch die Mitglieder des Bauausschusses hielten sich mit ihrer Kritik am geplanten Neubau der Mehrfamilienhäuser im Nördlinger Zeitblomweg nicht zurück. Zuvor hatte die Stadtverwaltung die Pläne deutlich kritisiert. Das stört sie an den Plänen.