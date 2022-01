Neue Ausblicke von der Nördlinger Stadtmauer

In einem Leserbrief an unsere Redaktion kritisiert ein Nördlinger, dass so viele Schießscharten in der Stadtmauer zugemauert sind. Die Stadt reagiert.

Im Mittelalter waren Nördlingens Nachbarn nicht immer so friedlich, wie sie es heute sind. Gerade aus Wallerstein drohte den Bewohnern der Stadt durchaus mal Ungemach. Und so ließ man schmale Öffnungen in die Stadtmauer ein - die sogenannten Schießscharten. In einem Leserbrief an unsere Redaktion kritisierte Walter Uhrmeister kürzlich, dass so viele Fenster und Schießscharten derzeit zugemauert sind. Die Stadt reagierte jetzt.

Nachdem die Stadtmauer nicht mehr als Befestigungsanlage zur Verteidigung genutzt wurde, waren Schießscharten teilweise geschlossen worden, so eine Pressemitteilung der Stadt. Oberbürgermeister David Wittner: „Um dem ursprünglichen Aussehen der Stadtmauer näher zu kommen und den Besucherinnen und Besuchern, die hier entlang gehen, weitere schöne Ausblicke zu ermöglichen, werden seit dem Jahr 2016 bei allen Baumaßnahmen an der Stadtmauer die dort befindlichen Schießscharten wieder geöffnet. So auch bei den zurückliegenden Maßnahmen zwischen Baldinger Tor und Berger Tor.“

Ein Leser der Rieser Nachrichten hat kritisiert, dass in der Nördlinger Stadtmauer so viele Schießscharten zugemauert sind. Foto: Jochen Aumann

Neben den Schießscharten befinden sich zudem zahlreiche Rundbögen entlang der Stadtmauer. Auch diese werden teilweise geöffnet, wenn dies aus Sicherheitsgründen vertretbar ist.

Die Nördlinger Stadtmauer zählt zu den herausragenden Denkmälern Deutschlands. Sie ist das einzige Bauwerk dieser Art, auf dem Besucher eine Altstadt umwandern können, ohne einmal den Mauerring verlassen zu müssen. Durch die Öffnung von zugemauerten Schießscharten im Rahmen von Sanierungsarbeiten werden immer wieder neue Ausblicke möglich. In den vergangenen fünf Jahren wurden insgesamt 41 Schießscharten geöffnet. (pm, tiba)