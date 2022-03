Neue Ausstellung im Nördlinger Stadtmuseum zeigt Schätze der Erde

Plus Zahlreiche Spuren der Vergangenheit wurden in den vergangenen Jahren im Ries gefunden. Einige sind jetzt im Nördlinger Stadtmuseum zu sehen.

Nicht erst seit gestern weiß man, dass das Nördlinger Ries eine der fundreichsten Kulturlandschaften Deutschlands ist. In allen Epochen lebten dort Menschen und prägten die Entwicklung dieses Raumes. Doch die selbst für Fachleute sensationellen Funde der vergangenen Jahre haben auch bei Laien - und der überregionalen Presse - für Furore gesorgt.