Nördlingen

vor 19 Min.

Neue Ausstellung im Stadtmuseum: So lebten Juden in Nördlingen

Plus Andrea Kugler stößt auf einen Karton mit Ausweisen jüdischer Nördlinger. Es ist der Ausgangspunkt für eine Recherche und eine neue Sonderausstellung im Stadtmuseum.

Von Martina Bachmann

Ein Karton voller Ausweise ist Andrea Kugler vor einiger Zeit im Nördlinger Stadtarchiv in die Hände gekommen. Manche Kennkarten waren doppelt, andere nur einmal vorhanden. Die Leiterin des Stadtmuseums schaute sich die einzelnen Ausweise an, betrachtete die Fotos der Menschen. Bei allen handelte es sich um jüdische Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Doch was war aus ihnen geworden? Waren sie in einem Konzentrationslager der Nationalsozialisten ermordet worden? Oder hatten sie vielleicht die Flucht geschafft?

