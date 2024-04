Nördlingen

Neue Ausstellung in der Schranne: "Unglaublich bunt und vielfältig"

Plus Die Werke der international bekannten Künstlerin Biserka Zlatar-Milinkovic sind in Nördlingen zu sehen. Die Galerie Kauffmann vertritt sie und spendet.

Von Peter Urban

Die Galerie Kauffmann steht nach eigener Aussage seit nunmehr 50 Jahren für schöne, ästhetische und satirische Kunst. Zum Jubiläum präsentiert die Galerie eine neue Kollektion der international bekannten Künstlerin Biserka Zlatar-Milinkovic. Bereits als 14-Jährige hatte die Kroatin ihre erste große und erfolgreiche Einzelausstellung in Frankfurt am Main. Die technisch äußerst anspruchsvolle und feine Ölhinterglasmalerei wurde zu Ihrem Markenzeichen.

Von Anbeginn ihrer Karriere wurde diese außergewöhnliche Künstlerin seitens der Galerie Kauffmann gefördert und vertreten. Ihr persönlicher Stil hat sich über die Jahre entwickelt und perfektioniert. Als „unglaublich bunt und vielfältig“ bezeichnete Oberbürgermeister David Wittner die Ausstellung in seiner Eröffnungsrede am Freitag und würdigte das Engagement der Familie Kauffman. „Um künstlerischen Nachwuchs muss man sich in unserer Familie keine Sorgen machen“, sagte Günter Kauffmann und freute sich, dass so viele große und kleine Familienmitglieder bei der Vernissage dabei waren. Besonders freute sich der Senior, dass neben Landrat Stefan Rößle und OB Wittner viele weitere hochrangige Persönlichkeiten gekommen waren, obwohl beinahe zu gleicher Zeit die offizielle Eröffnung der 25. Rieser Kulturtage 2024 auf dem Programm stand.

