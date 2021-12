Neue Brücke in der Nördlinger Farbgasse ist fertig

Im Zuge der Bauarbeiten wurden Baumaterialien aus dem Jahr 1486 gefunden.

Die Brücke in der Nördlinger Farbgasse ist wieder für den Verkehr freigegeben worden. Das Bauwerk war in die Jahre gekommen und musste neu errichtet werden. Die Arbeiten begannen bereits im September, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Man habe mit einigen Überraschungen klar kommen müssen. So waren während des Baus nicht mehr benötigte Leitungen aufgedeckt worden und archäologische Grabungen erforderlich gewesen. Diese brachten Baumaterialien aus dem Jahr 1486 zu Tage. Die prägenden Bäume links und rechts der Brücke wurden während der Bauarbeiten geschützt, so dass diese trotz der massiven Bodeneingriffe erhalten bleiben können. Die Restarbeiten für den seitlichen Geländeranschluss des Bauwerks können unabhängig vom Verkehr zu Beginn des Jahres 2022 fertiggestellt werden. (AZ)