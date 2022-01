Neue Corona-Teststelle im Wemdinger Viertel

Ab Montag sind Corona-Tests vor dem CC-Großmarkt in der Hofer Straße möglich.

Eine neue, kostenlose Corona-Teststelle ist ab Montag, 3. Januar, in Nördlingen beim Edeka-CC-Großmarkt in der Hofer Straße 9 in Betrieb. Sie ist täglich geöffnet montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Termine sind laut einer Pressemitteilung ab sofort online buchbar unter www.teststelle-donauries.de. (AZ)