Nördlingen

12:30 Uhr

Neue Fenster für den Daniel: "Das erleben wir auch nicht alle Tage"

Plus Die Türmerstube des Kirchturms Daniel in Nördlingen bekam nach ungefähr 100 Jahren neue Fenster. Die zuständige Schreinerei hatte mit Unwägbarkeiten zu kämpfen.

Von Dominik Durner

Um Punkt 12 Uhr am Montag lauschen die Menschen auf dem Marktplatz dem Mittagsläuten aus dem Daniel. Innen drin herrscht Hektik: Die neuen Fenster für die Türmerstube werden dort gerade mit dem Materialaufzug in die Ebene unter der Türmerstube gezogen. Die beauftragte Schreinerei Sauber justiert mit Extra-Personal auf jeder Ebene nach, um den Weg hinauf für die Fenster sicher zu gestalten. Dabei hatte man zunächst nicht bedacht, dass die Glocke des Daniels in den Aufzugschacht hineinschwingt. Mittlerweile sind die neuen Fenster zwar gesetzt – für das erfahrene Team war der Weg in die Türmerstube aber einer voller Hürden.

