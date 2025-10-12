Neue Jugendreferentin eingeführt

Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der Kirche St. Georg wurde Diakonin Beatrix Bayerle offiziell in ihr neues Amt als Dekanatsjugendreferentin für die Regionen Nord und West des Dekanates Donau-Ries eingeführt. Diakonin Bayerle wird künftig die evangelische Kinder- und Jugendarbeit in und um Nördlingen und Oettingen verantworten. Bayerle war zuvor in mehreren bayerischen Dekanaten sowie in Göteborg, Schweden tätig und kehrt als gebürtige Nördlingerin in ihre Heimat zurück. Im Anschluss an den Gottesdienst sprachen Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche, Politik und Gesellschaft Grußworte. Zu den Gratulanten zählten unter anderem die 2. Bürgermeisterin Rita Ortler, Bürgermeister Thomas Heydecker der Stadt Oettingen, Pfarrer Beck von der katholischen Nachbargemeinde sowie Diakonin Eva Stiegler der Diakoninnengemeinschaft Rummelsberg.

