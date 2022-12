Neue Kinderklinik am Stift: Das sagen die Kreisräte

Plus Die CSU fordert, am Nördlinger Stiftungskrankenhaus eine Kinderklinik zu etablieren. Nicht jeder im Donau-Rieser Kreistag unterstützt diesen Vorschlag.

Schonungslos hat die Krankheitswelle vor Weihnachten aufgezeigt, wie es um die Kinderkrankenhäuser in Deutschland bestellt ist. Im benachbarten Ostalbkreis waren die Kinderkliniken in Aalen und Mutlangen zu über 100 Prozent belegt, Verlegungen aber kaum möglich, weil die anderen Häuser ebenfalls voll waren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter opferten teils ihren Urlaub, um sich um die vielen kranken Jungen und Mädchen zu kümmern. Viele Eltern horchten daher auf, als die Christsozialen im Kreis Donau-Ries eine Kinderklinik für Nördlingen forderten. Doch was sagen die Vertreter der anderen Kreistagsfraktionen zu diesem Vorschlag?