Nördlingen

vor 33 Min.

Neue Leitung des Kulturforums Nördlingen mit frischen Impulsen

Heiner Hildebrand und Annika Körner stehen an der Spitze des Kulturforum-Vorstands.

Plus Heiner Hildebrand, Annika Körner und Karl-Heinz Reisacher führen das Kulturforum, das regelmäßig renommierte Künstler in den Reimlinger Kulturstadl bringt.

Von Peter Urban

Selbstverständlich trifft man sich im Reimlinger Kulturstadl, so etwas wie das Wohnzimmer des Vereins Kulturforum Nördlingen, der mittlerweile die Dreißig überschritten hat. Inzwischen ist er eine Institution, die weit über das Donau-Ries hinaus bekannt ist. Nicht nur beim Publikum, sondern auch – und vor allem – bei überaus renommierten Künstlern, die schon im Kulturstadl aufgetreten sind. Sie kommen immer wieder gern, zum Teil sogar für Gagen, für die sie sonst ihre Instrumente nicht (mehr) auspacken würden.

Denn eines ist klar, aber auch Programm des Vereins mit seinen 150 Mitgliedern: Platz und Budgets sind begrenzt, und daran orientiert sich auch der Kreis der Künstlerinnen und Künstler, die zur Verfügung stehen. Dass dies aber alles andere als Abstriche an der Qualität und Performance der jeweils Auftretenden bedeutet, hat das Kulturforum in den langen Jahren seines Bestehens Hunderte Male eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch dieses Jahr werden wieder regional bekannte Ensembles, aber auch international renommierte Künstler im Nördlinger Klösterle, in der Alten Schranne oder hautnah auf der Kleinkunstbühne im Kulturstadl Reimlingen zu erleben sein. Dafür wird nicht zuletzt der neu gewählte Vorstand mit sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

