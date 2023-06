Nördlingen

vor 18 Min.

Neue Räume für die Heilpädagogische Tagesstätte in Nördlingen

Plus In der Danziger Straße wurde ein Ort für Kinder geschaffen, die besondere Unterstützung brauchen. Was stellvertretende Landrätin Claudia Marb anmahnt.

Von Gitte Händel Artikel anhören Shape

„In jedem Einzelnen schlummern Talente, nur manchmal müssen sie erst entfaltet werden", sagte Bezirksrat Peter Schiele. An der Entfaltung dieser Talente arbeiten mit großem Engagement die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Heilpädagogischen Tagesstätte der Rummelsberger Diakonie in Nördlingen. Sie tun dies erfolgreich, ihre Geschichte in Nördlingen ist schon ein halbes Jahrhundert alt. Sie begann mit einem Kinderheim an der Deininger Mauer und ist mit der Erweiterung in der Danziger Straße noch nicht abgeschlossen. Denn es gibt bereits die Genehmigung des Bezirks Schwaben für die Einrichtung einer weiteren Vorschulgruppe für sechs Kinder.

Kinder, Eltern und Mitarbeiter feierten zusammen mit ihren Gästen jetzt die Eröffnung der neuen Räume in der Danziger Straße. Die Verwaltung „musste“ nach oben unters Dach ziehen – damit ihr auch mal warm werde beim Arbeiten, wie jemand scherzhaft meinte. Dafür hat jetzt die zweite Vorschulgruppe Platz im Erdgeschoss. Sie war bisher in der Königsberger Straße untergebracht. Es sind helle Räume mit Platz zum Arbeiten und Ruhen für die Kinder, für selbst bestimmtes kreatives Gestalten und für die therapeutischen Angebote der Tagesstätte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen