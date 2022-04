Nördlingen

vor 16 Min.

Neue Sprungtürme: Die Freibadsaison steht in Nördlingen bevor

Im Freibad auf der Marienhöhe in Nördlingen wurde rechtzeitig zur bevorstehenden Saisoneröffnung eine neue Sprunganlage aufgestellt.

Plus Mit neuen Sprungtürmen ist das Freibad in Nördlingen bereit für die bevorstehende Saison. Außerdem gibt es ab sofort ein automatisches Gewitterwarnsystem.

Von Dominik Durner

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Am 1. Mai soll in Nördlingen die Freibadsaison beginnen. Der Betriebsleiter Martin Gruber ist zuversichtlich, dass man das Datum schaffen könne. Für den Saisonstart kann das Freibad auf der Marienhöhe mit zwei großen Neuigkeiten aufwarten: Eine brandneue Sprunganlage sowie ein automatisches Gewitterwarnsystem wurden angeschafft. Ein paar Kleinigkeiten stehen aber noch an.

