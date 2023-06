Neue Stände auf der Mess': Der Weg zu einem Platz als Schausteller

Plus Jedes Jahr bewerben sich rund 650 Schausteller für die Mess'. Einen neuen Platz bekommen nur wenige. Ob ihre Stände einen Platz bekommen, liegt nicht nur an ihnen.

Ezio D'Ettore fügt langsam das Mehl in die Teigmischung hinzu. Den Rest macht die Maschine. Der Betreiber des Pizza-Stands "Pescara" ist wie jedes Jahr auch dieses Jahr auf der Mess' vertreten und bereitet den Teig für einen weiteren Tag auf der Kaiserwiese vor. D'Ettore ist einer der vielen, die über die Jahre einen Stammplatz auf der Mess' bekommen haben. Die Plätze für neue Stände sind begrenzt, dieses Jahr gibt es trotzdem einige Neuigkeiten.

Die Vorbereitungen für die Mess' fangen bereits im Herbst an: "Bis zum 31. Oktober können sich die Betreiber der Stände auf einen Platz auf der Mess' bewerben", sagt Daniel Wizinger von der Abteilung Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Nördlingen. Für die diesjährige Mess' haben sich laut Wizinger rund 650 Schausteller und 350 Markthändler beworben. Von den vielen Bewerbern bekommen dann aber nur wenige neue einen Platz auf der Kaiserwiese. Nur wer zwei Kriterien erfüllt, darf hoffen: "Bei der Wahl achten wir darauf, dass der neue Stand schön ist und dass er Abwechslung auf den Festplatz bringt." Die Schausteller, die für einen Platz infrage kommen, schaut sich Wizinger auf einem anderen Volksfest dann an. "Es ist nicht möglich, nur anhand des Bewerbungsschreibens eine Entscheidung zu treffen."