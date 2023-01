Nördlingen

18:00 Uhr

Neue Verkehrsregeln in der Altstadt: Was OB David Wittner vorschlägt

Plus Bislang wird hinter verschlossenen Türen über Verkehrsregeln für die Nördlinger Altstadt diskutiert. Der Rathauschef erklärt, wie er die Bürger einbinden will.

Von Martina Bachmann

Herr Wittner, vor rund zehn Jahren sollte in Nördlingen schon einmal der große Wurf in Sachen Verkehr gelingen. Es gab ein Gutachten, eine Bürgerversammlung und die Idee, den Inneren Ring zu unterbrechen. Geschehen ist so gut wie nichts, auch wegen des Widerstands der Bürgerinnen und Bürger. Warum wollen Sie das Thema jetzt noch einmal angehen?



Oberbürgermeister David Wittner: Wir haben grundsätzlich eine sehr vielschichtige Altstadt. Innerhalb der Stadtmauern wird gewohnt, es gibt Handel, Ämter, Ärzte und Dienstleistungen. Erfreulicherweise gibt es auch weiteren Zuzug in die Altstadt. Die Verkehrsflächen sind auf der anderen Seite aber klar definiert. Wir müssen uns Gedanken machen, wem wir wie viel Raum geben.

