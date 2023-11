Nördlingen

18:15 Uhr

Neue Verkehrsregeln in Nördlingen: Wird der Marktplatz auch 2024 gesperrt?

Plus So manche Diskussion entbrennt in diesen Tagen über die neuen Verkehrsregeln in der Nördlinger Altstadt. Wie die Fraktionen im Stadtrat dazu stehen.

Von Martina Bachmann

Das neue Verkehrskonzept der Stadt Nördlingen ist noch gar nicht in allen Punkten umgesetzt, da hagelt es schon Kritik: Ist Tempo 20 wirklich nötig? Muss die Zufahrt zum Marktplatz im Sommer wirklich gesperrt werden? Und sind 3,50 Euro Parkgebühren für zwei Stunden nicht zu viel? Über einen Aspekt wird im Stadtrat demnächst noch einmal beraten.

Das Gremium hat im vergangenen Sommer umfangreiche neue Verkehrsregeln für die Nördlinger Altstadt beschlossen. Dazu zählt unter anderem, dass innerhalb der Stadttore höchstens Tempo 20 gefahren werden darf. Dass es sich bei bestimmten Ausfallstraßen in der Altstadt um sogenannte verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche handelt, hinterfragte Rechtsanwalt Sven Gaudernack im Gespräch mit unserer Redaktion – andere tun es hinter vorgehaltener Hand. Besonders dann, wenn sie bei Tempo 20 von der kommunalen Verkehrsüberwachung im Auftrag der Stadt geblitzt wurden. Ärzte und Apotheker übergaben Oberbürgermeister David Wittner kürzlich rund 920 Unterschriften gegen die Sommersperre des Marktplatzes. Händler meinten öffentlich, sie könnten nicht jedem Kunden 3,50 Euro Parkgebühren zurückerstatten und hoffen auf ein konstruktives Miteinander mit der Stadt.

