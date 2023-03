Neuer Kinder-Erlebnispfad im Geotop Lindle eröffnet

Plus Bislang gab es nur für Erwachsene einen Lehrpfad im Geotop Lindle bei Holheim. Jetzt begrüßen Suevitchen und Riesitchen auch die Kinder.

Bereits seit 2021 gibt es die beiden Geopark-Maskottchen „Suevitchen“ (weiblich) und „Riesitchen“ (männlich), die den Unesco Global Geopark kindgerecht repräsentieren sollen. Neben der Anfang dieses Jahres eröffneten Geopark Ries Kinder-Erlebnisstation im Wemdinger Stadtgraben hat die Region nun auch den ersten Kinder-Erlebnispfad, der entlang des 1,8 Kilometer langen „kleinen Rundweges“ im Geotop Lindle bei Holheim und damit auf dem bereits bestehenden Lehrpfad für Erwachsene verläuft.

Somit können Groß und Klein gemeinsam auf Tour gehen. Die „Klein“-Version ist für Kinder von etwa fünf bis zwölf Jahren konzipiert und steht ab sofort allen jungen Forschern zur Verfügung. Der Rundweg ist nicht kinderwagentauglich. Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner zeigte sich bei der offiziellen Übergabe in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Geopark Ries sehr erfreut darüber, dass man als Eltern mit diesem Erlebnispfad Kindern einen Spaziergang in der Natur prima „schmackhaft“ machen kann: „Natürlich bereichert das Lindle nun mehr denn je die Naherholungsmöglichkeiten aber auch das touristische Angebot der Stadt Nördlingen.“

Rätselheft zum neuen Kinder-Erlebnispfad beim Geotop Lindle

Heike Burkhardt, Geschäftsführerin des Geopark Ries, bedankte sich vor allem beim ehemaligen Präsidenten des Rotary-Clubs Nördlingen, Christian Düll, der das Projekt mit seiner Organisation und einer Spende unterstützt hat: "Ohne diese Zuwendung wären wir nicht so schnell ans Ziel gekommen." Ab sofort ist der Lehrpfad rund um den ehemaligen Steinbruch durch leicht verständliche Erklärungen, spielerisch erklärte Episoden und Quizfragen der beiden eingangs erwähnten Maskottchen erlebbar. Bereichert wird er durch ein kleines Rätselheft mit Fragen rund um den Meteoriteneinschlag, zum Gestein, zur Natur und zur Geschichte. Die Kinder können die Fragen gleich während oder erst nach dem Rundgang beantworten.

„Das ermöglicht aktives Lernen in Verbindung mit Spaß und Bewegung in der Natur“, meinte Düll. „Selbstverständlich richtet sich das Angebot auch an Schulen“, fügte Cornelia Bäuml, die für das Marketing des Geopark Ries zuständig ist, hinzu. Denn man habe ja auch einen gesellschaftspolitischen Bildungsauftrag, der nicht nur mit diesem Projekt in hervorragender Weise erfüllt werde. „Es wird spannend bleiben, neue Aktionen sind geplant, nicht nur ein grünes Klassenzimmer, es geht uns natürlich auch um die großen Themen, um Nachhaltigkeit und die Welt, in der wir in Zukunft leben wollen.“

Kreis Donau-Ries: Beide Maskottchen begrüßen Kinder im Erlebnispfad

Mit „Herzlich Willkommen“ begrüßen die beiden Maskottchen - übrigens konzipiert und getextet von einer Hamburger Kinderbuchautorin - alle kleinen Besucher: „Wir sind die Hüter der Steine und leben seit Ewigkeiten im Ries. Deshalb kennen wir auch die spannendsten Ecken und wissen eine Menge über den gewaltigen Meteoriteneinschlag, der vor rund 15 Millionen Jahren hier geschah, sowie über die Gesteine, Pflanzen und Tiere, die du im Ries finden kannst.“ Wenn das keine schöne Einladung für alle Familien ist.