Neuer Kindergarten im Wemdinger Viertel: Wer zahlt den Elterntaxi-Streifen?

Plus Spätestens 2024 soll im Wemdinger Viertel in Nördlingen ein neuer Kindergarten entstehen. Eine wichtige Frage für Eltern und Anwohner ist aber noch ungeklärt.

Eine Rutsche steht noch da, eine Schaukel auch. Doch die Baumstümpfe lassen bereits erahnen, dass sich auf dem Spielplatz hinter der Kirche und dem Gemeindezentrum Sankt Josef im Wemdinger Viertel in Nördlingen bald einiges ändern wird. Dort wird ein neuer, großer Kindergarten gebaut, der Eingang soll in der Straße Am Mittelfeld liegen. Gegenüber stehen mehrere Mehrfamilienhäuser, es könnte zu den Hol- und Bringzeiten eng werden. Die Stadt will deshalb einen "Elterntaxi-Streifen" anlegen. Doch man ist sich mit der Diözese Augsburg nicht einig, wer wie viel davon bezahlen soll.

Wie berichtet, soll sich das ganze Areal rund um die Kirche Sankt Josef in den kommenden Jahren verändern. Nur das Gotteshaus wird stehen bleiben, der alte Kindergarten und das Gemeindezentrum werden abgerissen. Dafür sollen vier neue Bauwerke entstehen: ein neues Quartierszentrum, eine neue Sozialstation, ein Hospiz und eben die neue Kindertagesstätte. Deren Träger ist die katholische Kirche, die Stadt leistet einen nicht unerheblichen Investitionskostenzuschuss. Das Quartierszentrum muss laut Stadtpfarrer Benjamin Beck bis Ende 2025 gebaut und abgewickelt sein, das ist die Bedingung für einen großzügigen Bundeszuschuss in Höhe von rund einer Million Euro. Bezüglich des Hospizes laufen derzeit Gespräche im Hintergrund.

