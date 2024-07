Orthopäde Dr. Bernd Gritzbach ist zurück in Nördlingen

Seit Monatsanfang ist in Nördlingen ein neuer Orthopäde tätig: Dr. Bernd Gritzbach verstärkt das Team von Privatdozentin Dr. Sabine Lippacher in der Praxis im neuen Ärztehaus. Gritzbach war bisher Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie in Mosbach, die zu den Neckar-Odenwald-Kliniken gehört. Was ihn nach Nördlingen geführt hat? „Ich bin hier geboren und habe am THG Abitur gemacht“, sagt Gritzbach. Er habe Familie und Freunde in der Region, der Kontakt sei niemals abgerissen. Aus dem Ferienhaus werde jetzt eine feste Bleibe, „wenn nicht jetzt, wann dann“, meint der 56-jährige Chirurg.

Der Einstieg war einer mit „voller Pulle“, nämlich mit der offenen Sprechstunde, die wie immer hervorragend besucht war. Bei ihr wird er auch künftig Dr. Lippacher unterstützen. Der Dienstag stehe für kleine ambulante Operationen zur Verfügung, erläutert Gritzbach und nennt als Beispiele Schnappfinger, Karpaltunnelsyndrom oder Lipome. Das besondere sei, dass die Betäubung mit dem Walant-Verfahren erfolge. So müsse es keine Blutsperre geben, es sei also wirklich nur eine örtliche Betäubung, die nicht schmerzhaft sei. Das war bei Operationen an der stark durchbluteten Hand bisher so nicht möglich. Am Mittwoch operiert Gritzbach auch künftig in und für seine bisherige Klinik in Mosbach. Dort stehe ihm ganztägig ein Saal zur Verfügung. Die Belegung erfolge durch Patienten seines bisherigen Arbeitgebers. Das OP-Angebot besteht aber selbstverständlich künftig auch für Patientinnen und Patienten aus Nördlingen. Donnerstag und Freitag ist Sprechstunde in der Praxis.

Dr. Bernd Gritzbach ist ein sogenannter Durchgangsarzt

Bernd Gritzbach hat eine Zulassung als D-Arzt. Das „D“ steht für Durchgangsarzt. „Das Durchgangsarztverfahren ist eine spezielle medizinische Versorgungsform für Arbeits-, Schul- und Wegeunfälle“, informiert das Portal der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, das eine Arztsuche bietet. Wenn sich also beispielsweise ein Kind im Kindergarten verletzt, kommt es zuerst zu einem Durchgangsarzt. Bisher hatte nur Dr. Olaf Lanzinger eine entsprechende Zulassung.

Gritzbach ist in Nördlingen angekommen und wird hier bleiben, die Bedingungen seiner Tätigkeit werden sich aber noch ändern. Zurzeit arbeitet er in der Praxis von Dr. Lippacher mit Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung als sogenannter „Sicherstellungsassistent“. Damit können sich Vertragsärzte für einen begrenzten Zeitraum vertreten lassen. Die Hoffnung ist, dass sich das im Laufe des Jahres ändert und das Verfahren über die Nachbesetzung des Kassensitzes von Dr. Adolf Koller zu Gritzbachs Gunsten abgeschlossen wird. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern teilte dazu auf Nachfrage mit: „Im Planungsbereich Donau-Ries konnte bis dato keine Zulassung im Fachbereich Chirurgie und Orthopädie erteilt werden.“