Neuer Pop-up-Store Vintage Allstars in Nördlingen 

Seit dem 7. Juni gibt es in Nördlingen ein neues Geschäft. In der Straße bei den Kornschrannen wird gebrauchter Kleidung neues Leben eingehaucht.

Um die Attraktivität der Innenstädte zu unterstützen und Leerstände zu beleben, sind Pop-up-Stores eine von vielfältigen Möglichkeiten. Nun wurde ein neuer Pop-up-Store in Nördlingen, in der Straße Bei den Kornschrannen 15, eröffnet. Dies freut auch Landrat Stefan Rößle: Er sichert beim Thema Pop-up-Stores im gesamten Landkreis Donau-Ries die weitere Unterstützung des Konversionsmanagements zu. Der Inhaber von Vintage Allstars, Jonas Kilian bietet im neu gestalteten Laden hochwertige und stylische Second-Hand Kleidung an. Auf der Homepage und Instagram-Seite, die bereits vielen Menschen in der Region bekannt ist, können sich Kunden vom Konzept überzeugen. Jonas Kilian dazu: „Ich möchte die Menschen zum Nachdenken anregen und zeigen, dass auch gebrauchte Kleidung cool sein kann. Mit Vintage Allstars möchte ich der Fast-Fashion-Industrie etwas entgegensetzen. Dabei ist jeder selbst dafür verantwortlich nachhaltig zu handeln und einzukaufen“.

Vintage Allstars betreibt vorübergehend Geschäft in Nördlingen

Mode und Kleidung ist mittlerweile zu einem Wegwerfartikel geworden, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung weiter. So landen alleine in deutschen Privathaushalten jährlich 1,3 Millionen Tonnen Kleidung im Müll. Vintage Allstars wolle den Menschen ein alternatives Konzept liefern, da Kleidung oftmals unter widrigsten Bedingungen hergestellt und wieder entsorgt werde. Allein die Textil- und Lederproduktion verursache jährlich 89 Millionen Tonnen CO 2 -Emissionen. Etwa eineinhalb Billionen Liter Wasser werden pro Jahr in der globalen Bekleidungs- und Schuhproduktion verbraucht. 75 Prozent der weltweiten Faserproduktion sind dabei Chemiefasern. Landrat Stefan Rößle: „Nachhaltige Projekte wie dieses müssen unterstützt werden, weil sie einen echten Unterschied ausmachen und die Menschen sensibilisieren können!“ Dem schließt sich auch Konversionsmanagerin Barbara Wunder an.

Das Konversionsmanagement steht als Servicestelle für die Themen Innenentwicklung und Siedlungsentwicklung in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit zur Verfügung. Sollten Interessierte Fragen haben, können sie sich an Konversionsmanagerin Barbara Wunder unter Telefon 0906/74305 oder unter barbara.wunder@lra-donau-ries.de per E-Mail wenden. (AZ)