Nördlingen

vor 17 Min.

Neuer Recyclinghof in Nördlingen soll Vorbildcharakter haben

So ähnlich könnte der künftige Recyclinghof in Nördlingen aussehen. Die Skizze zeigt den Blick von der provisorischen Einfahrt über den Supermarkt-Parkplatz des E-Centers.

Plus Das Abfallwirtschaftsverband stellt erstmals seine Pläne vor. Am neuen Standort soll auch ein Besucherzentrum entstehen.

Von Robert Milde

Der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) plant in Nördlingen einen neuen Vorzeige-Recyclinghof mit angegliedertem Grünsammelplatz. Außerdem sind am neuen Standort eine Kompostieranlage sowie ein Besucherzentrum vorgesehen. Der Neubau ist notwendig, weil am bisherigen Standort in der Fritz-Hopf-Straße die Firma Varta ihre neuerlichen Erweiterungspläne umsetzen will. Mit der erstmaligen Vorstellung des Projekts klärt der AWV auch die wichtige Frage, wo genau er sein Modellprojekt verwirklichen will.

