Nördlingen

07:00 Uhr

Neuer Faks-Leiter sieht große Probleme für die Ganztagsbetreuung ab 2026 im Ries

Einblick in den Unterricht an der Fachakademie in Nördlingen: Hier werden unter anderem Grundschulbetreuerinnen und - betreuer augebildet.

Plus Ab 2026 müssen Gemeinden eine Ganztagsbetreuung anbieten. Die Nördlinger Fachschule für Grundschulkindbetreuung bildet Fachkräfte aus, die zu Tausenden fehlen.

Von Verena Mörzl

Wie sieht die Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft für Grundschulkindbetreuung im Kern aus?



Timo Meister: Bei uns wurde die Ausbildung nun zum ersten Mal komplett durchlaufen. Die ersten Absolventen haben 2021 begonnen. Man braucht zwei Jahre dafür. Das erste Jahr besteht aus Theorieunterricht. Der Montag aber ist ein Praxistag, zum Beispiel in einem Hort. Und es gibt ein Grundschulpraktikum. Das Hauptfach ist Pädagogik - Psychologie - Heilpädagogik, das andere Hauptfach ist SPM - sozialpädagogische Methoden - dort lerne ich, wie ich mit den Kindern umgehe. Wir haben auch Medienbildung, Deutsch, mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung und viele andere Fächer, also eine breite Palette. Nach dem ersten Jahr stehen dann Prüfungen an. Im Berufspraktikumsjahr suchen sich die Studierenden selbst eine Praxisstelle, zum Beispiel in einer offenen oder gebundenen Ganztagsschule. Dort verdienen sie auch schon Geld. Es gibt dann noch eine mündliche und eine praktische Prüfung.

