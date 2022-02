Nördlingen

Neuer Standort für den Verkehrsübungsplatz in Nördlingen?

Wo soll der Verkehrsübungsplatz hin? Ein neuer Standort in Nördlingen ist jetzt im Gespräch.

Plus 400.000 Euro soll ein neuer Verkehrsübungsplatz am alten Hallenbad in Nördlingen kosten. CSU-Chef Steffen Höhn bringt einen neuen Standort ins Gespräch.

Von Martina Bachmann

Bald fünf Jahre ist es her, dass im Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates beschlossen wurde, den Verkehrsübungsplatz auf die Kaiserwiese zu verlegen. Hintergrund war die Parkdebatte zu jener Zeit: Die Fläche hinter der Alten Turnhalle in Nördlingen sollte Autofahrern dauerhaft zum Parken dienen, die Kinder ihren Fahrradführerschein deshalb an anderer Stelle machen. Tatsächlich umgezogen ist der Verkehrsübungsplatz aber bislang nicht - und jetzt gibt es einen neuen Standort-Vorschlag.

