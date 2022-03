Nördlingen

vor 17 Min.

Neueröffnung in der Altstadt: Bücher Lehmann an neuer Stelle

Plus Der einzige inhabergeführte Buchladen in Nördlingen ist umgezogen. Besonders ein Bereich ist jetzt deutlich größer als zuvor. Zudem ist eine besondere Lesung geplant.

Von Matthias Link

Wer die neuen Ladenräume von Bücher Lehmann in der ehemaligen Mohren-Apotheke betritt, mag sich wundern: Die schwere Holztheke, die früher den Kundenbereich begrenzte, ist verschwunden und die Größe des offenen und lichten Raums wird nun erst deutlich. Am Dienstag hat die Buchhandlung in diesen Räumen, die in direkter Nachbarschaft zum bisherigen Geschäft liegen, neu eröffnet – und einiges ist anders als bisher.

