Neues Buch erzählt 14 Biografen von Menschen aus Schwaben

Im neuen Werk aus der Buchreihe "Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben" werden 14 Biografien erzählt. Mitherausgeber ist Nördlingens Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel.

Der Nördlinger Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel gibt zusammen mit dem Augsburger Musikwissenschaftler Günther Grünsteudel die Buchreihe „Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben“ heraus. Die Schwäbische Forschungsgemeinschaft, der Auftraggeber, wurde 1949 gegründet, sie widmet sich „der planmäßigen wissenschaftlichen Erforschung und Bearbeitung der Geschichte und Landeskunde Bayerisch-Schwabens und der Veröffentlichung entsprechender Quellen und Forschungsergebnisse“. Die „Lebensbilder“ gibt es seit 1952.

Der 20. Band enthält 14 Biografien, zeitlich geordnet nach den Geburtsjahren der beschriebenen Persönlichkeiten, beginnend mit einem Beitrag der promovierten Historikerin Brigitte Pfeil aus Kassel über Amplonius von der Buchen (*1403) und endend mit einem Beitrag von dem Naturwissenschaftler Hartmut Zelzer aus Sachsen-Anhalt über die Stuttgarter Historikerin und Archivarin Maria Zelzer (†1999). Sie zeigen Lebens- und Arbeitsbedingungen von Akademikern, Handwerkern und Politikern in verschiedenen Städten des bayerischen Schwabens, z. B. in Nördlingen, Füssen, Dillingen, Maihingen im Ries, Kriegshaber bei Augsburg, aber auch in München, Ansbach, Dresden, Dessau, Berlin, Sankt Petersburg, Stuttgart und Freiburg im Breisgau. Gleichzeitig werden die jeweils herrschenden gesellschaftlichen und politischen Umstände dargestellt.

14 Biografien aus Schwaben in neuem Buch veröffentlicht

Einige Beiträge sollen hier vorgestellt werden: Amplonius von der Buchen (de fago) war bisher wahrscheinlich auch für historisch versierte Schwäbinnen und Schwaben ein Unbekannter. Brigitte Pfeil stellt sein kurzes Leben und seine Laufbahn als Schüler und Medizinstudent in Köln mit Zwischenstation und Abschluss in Erfurt, Nördlinger Stadtarzt (1428-1430), Kanonikus in Mainz (1431), Kirchherr zu Freiburg (ab 1432), Inhaber vielfacher Pfründen, auch Freischöffe im Westfälischen in den Zusammenhang der Zeit zwischen ausgehendem Mittelalter und früher Neuzeit. Die „außerordentlich hohe Mobilität des Amplonius de fago“ erscheint wie ein Spiegelbild der unsteten und unsicheren Zeitverhältnisse. Zu empfehlen ist die Lektüre der 120 Fußnoten.

Unbekannt dürften den meisten Leserinnen und Lesern die beiden Frauen gewesen sein, derer im 20. Band der Lebensbilder gedacht wird, beide auf je eigene, traurige Art typisch für die Zeitumstände, in denen sie lebten. Fanny Mändle (1874-1944) wird vorgestellt von Laura Bauer, die sich als Mitglied einer „Erinnerungs-Werkstatt“ der biografischen Recherche von Opfern des Nationalsozialismus widmete. Ihre Lebenszeit umfasst sowohl die lang überfällige, aber oberflächlich gebliebene gesellschaftliche und politische Akzeptanz und Emanzipation der jüdischen Mitmenschen als auch den grausigen Zivilisationsbruch der Shoa.

Die Autorin stützt ihre Ausführungen weitgehend auf die Originalaussagen der Enkelin von Fanny Mändle, Brigitte Freidin, aber auch auf eine Fülle von selbst recherchierten Quellen und Archivalien. Wer die Geschichte der Entwicklung einer blühenden Familie in eine Notgemeinschaft von Entrechteten und Zwangsemigranten liest, wird das Buch nicht ohne innere Anteilnahme aus der Hand legen können. Die Fotos von Julius und Siegfried Mändle, des Vaters und des Onkels der Auskunftsperson, sowie von Brigitte Freidin selber verstärken noch die emotionale Wirkung.

Maria Zelzer, eine Hilfslehrerin die aneckt

Maria Zelzer (1921-1999) stammte aus Pilsen. Sie studierte in Prag und promovierte über „Montesquieus Staatsideal“. Wegen „antinationalsozialistischer und antipreußischer Unterrichtsweise“ eckte sie 1944 als Hilfslehrerin an. Nach Kriegsende arbeitete sie bis zur Ausweisung aller Deutschstämmigen in einer Anwaltskanzlei. Im kriegszerstörten Donauwörth fand sie 1946 eine Anstellung als Stadtarchivarin.

Ihre „Geschichte der Stadt Donauwörth“ (Donauwörth 1958) kam aber über den ersten Band nicht hinaus, da der ehemalige Propagandaleiter als Bürgermeister dagegen opponierte. Mit einem Beitrag über Sebastian Franck (* 1499 in Donauwörth; † 1542 in Basel) trug sie sich in die Autorenliste der „Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben“ (Bd. 6, München 1958) ein, in deren Band 20 sie jetzt von ihrem Cousin Hartmut Zelzer und zwei Mitarbeitern „ein kleines Denkmal“ gesetzt bekommt. Durch die Arbeit an einer Geschichte Göggingens wurde sie nach Ansicht ihrer Donauwörther Vorgesetzten zu sehr in Anspruch genommen, sodass ihr dortiges Dienstverhältnis beendet wurde. Die Ehe der Eltern zerbrach, mit ihrer Mutter zog Maria Zelzer nach Stuttgart um, musste sich aber dort trotz (oder wegen?) hohen beruflichen Engagements mit ähnlichen postnationalsozialistischen Widerständen herumschlagen. Als Zeitzeugnis unserer Epoche ein Schicksal, das nachdenklich macht.

Wilfried Sponsel schreibt über Melchior Meyr und Balthasar Ritter von Reiger

Engere Bezüge zu Nördlingen und zum Ries finden sich in den Beiträgen von Arndt Müller über den Bildhauer und Bildschnitzer Hans Fuchs (um 1493-1562), von Thomas Pfundner über den Theologen und Philosophen David Schramm (1559-1615), von Günther Grünsteudel über Rudolph Kündinger (1832-1913), von Sandra Karmann über Alexander von Schneider (1845-1909) und von Alois Stimpfle über Josef Stimpfle (1916-1996). Nicht übersehen werden sollten auch die beiden Beiträge von Wilfried Sponsel über Melchior Meyr (1810-1871) und Balthasar Ritter von Reiger (1844-1928), treffliche, quellengestützte Ergänzungen und Aktualisierungen zu den Beiträgen von Schlagbauer bzw. A. Keßler in den Lebensbildern aus dem Ries.

Der 20. Band "Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben" enthält 14 Biografien, zeitlich geordnet nach den Geburtsjahren der beschriebenen Persönlichkeiten. Foto: Friedrich Wörlen

Einen neuen Blick auf das benachbarte Kloster Neresheim und die württembergische Landesgeschichte ermöglicht der Neresheimer Historiker Dr. Holger Fedyna, der über Benediktiner und Reformer Karl Aloys Nack berichtet, einen einstigen Prior des Reichsstifts Neresheim und späteren Augsburger Domkapitular, der im Sinne der katholischen Aufklärung das Schulwesen auf dem Härtsfeld und im Augsburger Bistum maßgeblich prägte.

Geschichte in Form von Lebensgeschichten nachzuerleben ist eine bereichernde, nicht immer erheiternde Erfahrung. Die Vielzahl von Abbildungen und Reproduktionen vertieft den Eindruck. Fachleute und interessierte Laien werden davon nie genug kriegen.