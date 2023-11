Nördlingen

13:44 Uhr

Neues Buch über Gerd Müller erschienen

Plus Dr. Wilfried Sponsel und Michael Bast haben ein Buch über den Fußball-Weltmeister geschrieben. Darin sind Fotos zu sehen, die bislang in Privatarchiven schlummerten.

Von Peter Urban

Eines vorweg: Das Buch „Gerd Müller. Vom Torjäger aus Nördlingen zum Bomber der Nation“ trägt diesen Titel zu Recht. Die Autoren, Michael Bast und Dr. Wilfried Sponsel, der eine Richter am Amtsgericht, der andere ehemaliger Stadtarchivar Nördlingens und Stadtheimatpfleger, stehen für sorgfältige Recherche ohne jeden Verdacht der pekuniären Effekthascherei. Das Buch soll der Erinnerung an Gerd Müllers Nördlinger Zeit und seiner lebenslangen Verbindungen in die Heimat dienen. Die Autoren stützen sich auf Archivrecherchen, Berichte von Zeitzeugen und bislang unveröffentlichte Fotografien, zum Teil aus Privatarchiven.

Dabei geht es nicht nur um Nördlinger Zeitgeschichte. Bei der Darstellung von Ehrungen des Nationalspielers und Gastauftritten des FC Bayern München werden auch die großen sportlichen Erfolge Müllers beschrieben, die ihm den heutzutage seltsam befremdlich wirkenden Beinamen „Bomber der Nation“ einbrachten. In einem Grußwort zum Buch schreibt Oberbürgermeister David Wittner: „1945 in einfachen Verhältnissen inmitten unserer mittelalterlichen Altstadt geboren, begann hier im Ries seine unvergleichliche Karriere. Trotz seines großen Erfolges hat Gerd Müller die Bodenhaftung nie verloren."

