Nördlingen

07:10 Uhr

Neues Fotostudio: Was tut sich in der Nördlinger Innenstadt?

Plus In der Reimlinger Straße in Nördlingen wird ein Leerstand durch ein neues Fotostudio beseitigt. Das soll nicht die einzige Änderung im Stadtbild bleiben.

Von Dominik Durner

Hinter Nördlingen liegt ein Jahr der Veränderungen, zumindest, was den Einzelhandel angeht. In der Innenstadt verabschiedete sich etwa das Fashion-Outlet Diada in der Deininger Straße nach nicht einmal einem Jahr, die Ladenflächen stehen bis heute leer. Auch die Niederlassung des Süßwaren-Start-ups Royal Donuts am Schäfflesmarkt musste aufgrund Personalmangels seine Türen schließen und sich ebenfalls nach weniger als einem Jahr aus Nördlingen zurückziehen. Für Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins, gilt dennoch: "Hauptsache, es bewegt sich was."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

