Neues Gebäude gekauft: Sinas Brettl in Nördlingen wird größer

Plus Pläne einer Flüchtlingsunterkunft in der Löpsinger Straße sind vom Tisch. Stattdessen wird in Nördlingen das gastronomische Angebot erweitert.

Von Verena Wengert

In der Löpsinger Straße geht das gastronomische Angebot nach dem Ende des Leopolds nahtlos weiter. Aus der ehemaligen Weinbar ist ein Frühstücksraum geworden, nicht nur für Übernachtungsgäste von Sinas Brettl. Das Angebot richtet sich an jedermann, wie es in einem Aushang heißt. Doch das sind nicht die einzigen Veränderungen, die die Gastro-Familie Forner in Angriff nimmt.

Wie Marie-Luise Forner im Gespräch schildert, habe die Familie auch das Nebengebäude gekauft, in dem früher das Geschäft Farben Hilkert war. Auch dort sollen Fremdenzimmer entstehen. Im Erdgeschoss sieht der Plan nach aktuellem Stand ein Lokal vor, in dem ebenfalls nicht nur Hausgäste willkommen sein sollen. "Im oberen Bereich sind Zimmer geplant, im unteren Bereich eine Art Bar, in der man etwas trinken gehen kann, gemütlich zusammenkommt und gelegentlich Musik gespielt wird", sagt Forner. Ein Eröffnungstermin stehe noch nicht fest. Die Familie sei noch in Abstimmung mit der Stadt Nördlingen bezüglich des Bauantrags.

