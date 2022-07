Nördlingen

Neues Gemeindezentrum soll ein Marktplatz für Menschen sein

Gastredner und Mitwirkende bei der Einweihungsfeier des neuen Gemeindezentrums der Landeskirchlichen Gemeinschaft Nördlingen in der Kerschensteinerstraße (von links): Landrat Stefan Rößle, Gemeindevorsteher Andreas Mährle, Schwester Siglinde Porst, Gemeindepastor Günter Guthmann, Erster Vorsitzender des Gemeinschaftsverbandes Volker Ulm und Dekan Gerhard Wolfermann.

Plus Die Landeskirchliche Gemeinschaft Nördlingen hat ein neues Gemeindezentrum bekommen. Beim Bau ereignete sich ein Unfall.

Von Friedrich Wörlen

Am Sonntag ist das neue Gemeindezentrum der Landeskirchlichen Gemeinschaft Nördlingen eingeweiht worden. Zum festlichen Gottesdienst waren viele Gemeindeglieder, Freunde und Gäste gekommen. Andreas Mährle, der Gemeindevorsteher, begrüßte die Gottesdienstgemeinde mit herzlichen Worten, unter anderem Landrat Stefan Rößle, der auch die Nördlinger Bürgermeister vertrat, die aus unterschiedlichen Gründen hatten absagen müssen. Viele Menschen, so Mährle, hätten den Traum von einem neuen Haus geträumt, und den Ausschlag habe die Überlegung gegeben, „ob die Gemeinde wachsen kann an diesem Standort“.

